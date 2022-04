Wolf trifft für Swansea, Schnegg für Crotone

IMAGO/Darren Woolley

Hannes Wolf (l.) traf für Swansea

Erfolgserlebnis für Hannes Wolf in der zweiten englischen Liga: Der Ex-Salzburger, der am Samstag seinen 23. Geburtstag feierte, beschenkte sich am Ostermontag mit einem Tor für seinen Klub Swansea City in Reading. Beim 4:4-Torfestival erzielte die Leihgabe von Borussia Mönchengladbach das zwischenzeitliche 1:1 in der sechsten Minute. Es war Wolfs zweiter Ligatreffer für Swansea.

Über einen Torerfolg durfte sich indes auch David Schnegg in Italiens Serie B freuen. Der Linksverteidiger brachte seinen akut abstiegsbedrohten Verein Crotone, an den er vom AC Venezia im Winter verliehen wurde, auswärts bei SPAL Ferrara mit 1:0 in Führung (7.). Die Partie endete 1:1. Für Schnegg war es der erste Treffer im Crotone-Leiberl.

apa