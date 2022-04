Schicksalsschlag für Cristiano Ronaldo

APA/AFP

Schwere Stunde für den Fußballstar

Schwerer Schicksalsschlag für Fußballstar Cristiano Ronaldo und seine Lebensgefährtin Georgina Rodriguez: Eines der Zwillinge, mit denen Rodriguez schwanger war, überlebte die Geburt nicht.

"In tiefer Trauer müssen wir verkünden, dass unser kleiner Bub gestorben ist. Es ist der größte Schmerz, den Eltern empfinden können. Nur die Geburt unseres kleinen Mädchens gibt uns die Kraft, diesen Moment mit Hoffnung und Glück zu überstehen", teilte Ronaldo via Twitter am Montag mit.

Der 37-jährige Stürmer von Manchester United bedankte sich zudem bei den Ärzten und Krankenschwestern für deren Unterstützung. "Wir sind alle erschüttert über diesen Verlust und bitten darum, dass wir in dieser sehr schweren Zeit in Ruhe gelassen werden", teilte das Paar, das bereits eine gemeinsame Tochter hat, mit. "CR7" war schon vor dieser Zwillingsschwangerschaft vierfacher Vater.

apa