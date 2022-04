Inter nach Derby-Gala im Pokalfinale

IMAGO

Lautaro Martinez traf doppelt für Inter Mailand

Inter Mailand mit Nationalspieler Robin Gosens hat nach einem Derby-Sieg das Finale der Coppa Italia erreicht.

Inter gewann das brisante Duell gegen Stadtrivale AC Mailand mit 3:0 (2:0) und greift nach dem achten Pokaltitel seiner erfolgreichen Historie. Im Hinspiel hatte es eine Nullnummer gegeben. Zuletzt gewann Inter vor elf Jahren den Pokal.

Matchwinner war Stürmer Lautaro Martinez. Der Argentinier sorgte in der 4. Minute für die frühe Führung. Kurz vor der Pause (40.) erzielte er das 2:0. Gosens gelang in der 79. Minute drei Minuten nach seiner Einwechslung die Entscheidung für Inter, das in der Serie A derzeit zwei Zähler hinter Milan liegt.

Am Mittwoch stehen sich im zweiten Pokal-Halbfinale Juventus Turin und die AC Florenz gegenüber. Das Hinspiel hatte Juve, 14-maliger Pokalsieger, 1:0 gewonnen.