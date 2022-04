Nach Bayern-Gerüchten um Nkunku: Mintzlaff spricht Machtwort

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Christopher Nkunku soll den FC Bayern neugierig gemacht haben

Der angeblich vom FC Bayern umworbene Offensiv-Star Christopher Nkunku wird über die Saison hinaus bei RB Leipzig bleiben. Das machte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff vor dem Halbfinalspiel im DFB-Pokal gegen Union Berlin klar.

"Ich habe es schon mal gesagt. Und ich sage es auch hier noch einmal in der ARD: Christopher Nkunku ist auch in der kommenden Saison unser Spieler", sagte Mintzlaff.

Der 24 Jahre alte Nkunku hat mit starken Leistungen in dieser Saison das Interesse von europäischen Top-Klubs auf sich gezogen.

In der Bundesliga traf der französische Nationalspieler in dieser Spielzeit bereits 17 Mal. Er war 2019 von Paris Saint-Germain nach Leipzig gewechselt. Sein Vertrag läuft noch bis 2024.

FC Bayern bei Laimer offenbar chancenlos

Zuletzt war auch der Österreicher Konrad Laimer mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht worden, darunter Rekordmeister Bayern München.

"Es gibt keine Anfragen, und die würden auch an uns abprallen", sagte Mintzlaff über ein mögliches Interesse für Laimer und Nkunku. "Unser Ziel ist es, wenn wir über die kommende Saison sprechen, dass wir die Mannschaft zusammenhalten."

In der Europa League stehen die Leipziger in dieser Saison im Halbfinale, als Bundesliga-Dritter haben die Sachsen zudem sehr gute Chancen auf die Teilnahme an der Champions League.