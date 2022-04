Juventus folgt Inter Mailand ins Cupfinale

APA/AFP

Dusan Vlahovic (M.) und Co. stehen in Italiens Cupfinale

Juventus Turin ist am Mittwoch souverän ins Finale des italienischen Cups marschiert.

>> Zum Spielbericht: Juventus gegen Fiorentina

Nach einem 1:0 im Hinspiel setzte sich die "Alte Dame" dank Treffern von Mattia De Sciglio (32.) und Danilo (94.) gegen Fiorentina zuhause mit 2:0 (1:0) durch und folgte damit Inter Mailand ins Endspiel. Die Nerazzurri hatten schon am Dienstag den AC Milan mit 3:0 (gesamt 3:0) geschlagen. Das Finale steigt am 11. Mai in Rom und bringt zum 34. Mal im Cup ein Derby d'Italia.

apa