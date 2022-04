Juventus Turin folgt Inter ins Pokalfinale

IMAGO

Juventus Turin steht im Finale der Coppa Italia

Titelverteidiger Juventus Turin ist Inter Mailand ins Finale des italienischen Pokals gefolgt und darf weiter von seinem 15. Titel träumen.

Im Halbfinal-Rückspiel gegen den Erzrivalen AC Florenz setzte sich der Rekord-Pokalsieger 2:0 (1:0) durch und ließ nach dem 1:0 aus dem ersten Duell keine Zweifel am Weiterkommen zu.

Federico Bernardeschi (32.) und Danilo (90.+4) trafen am Mittwoch für Juve, das im Endspiel am 11. Mai in Rom Inter herausfordert.

Der Meister hatte am Dienstag mit einem fulminanten 3:0 im Stadt-Derby gegen AC Mailand triumphiert und war ins Finale eingezogen. Inter hat den Pokal insgesamt bereits siebenmal gewonnen - allerdings zuletzt im Jahr 2011.