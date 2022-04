Ex-Fußballstar saß bei tödlichem Unfall am Steuer

unknown

Freddy Rincon (l.) saß bei seinem Unfall selbst am Steuer

Der frühere kolumbianische Fußballstar Freddy Rincon saß bei seinem tödlichen Verkehrsunfall vergangene Woche selbst am Steuer. Das teilte die nationale Staatsanwaltschaft mit.

"Das Fahrzeug, in dem Freddy Rincon saß, wurde von Letzterem gefahren", sagte Generalstaatsanwalt Francisco Barbosa. Die Erkenntnisse würden auf technischen Untersuchungen beruhen und von Zeugen bestätigt.

Die Behörde widerspricht damit der Version von Rincons Sohn. Dieser war nicht selbst am Unfall beteiligt gewesen, hatte jedoch behauptet, der Ex-Spieler von Real Madrid und der SSC Neapel habe den Unfallwagen nicht gesteuert.

Der Lieferwagen, in dem der 55 Jahre alte Rincon und seine Begleiter saßen, kollidierte am frühen Morgen des 11. April mit einem öffentlichen Bus. Zuvor hatte der Lieferwagen Medienberichten zufolge eine rote Ampel überfahren. Bei dem Unfall wurden fünf Personen verletzt, am schwersten Rincon. Er erlag zwei Tage später in einem Krankenhaus in Cali seinen Verletzungen.

Rincon war in seiner aktiven Zeit als "Colossus" bekannt. Der frühere Offensivspieler zählte zu den Stars der kolumbianischen Nationalmannschaft, die 1990 bei der WM in Italien in der Gruppenphase unter anderem auf den späteren Weltmeister Deutschland traf. Mit seinem Treffer in der Nachspielzeit sorgte Rincon im Duell mit der DFB-Auswahl damals für ein 1:1.