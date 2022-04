Saison für Wiesinger nach OP wohl vorbei

APA/HELMUT FOHRINGER

Wiesinger muss sich zurückkämpfen

Für LASK-Abwehrspieler Philipp Wiesinger ist die Saison nach einer am Mittwoch durchgeführten kleinen Operation am rechten Sprunggelenk wohl vorzeitig zu Ende.

"Philipp hatte seit Längerem mit dem Sprunggelenk zu kämpfen und bis zuletzt die Zähne zusammengebissen, um der Mannschaft zu helfen. Jetzt ist er aber an einem Punkt angelangt, an dem ein Eingriff notwendig wurde", sagte LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic. Wiesinger spielte in dieser Saison in 24 Pflichtspielen.

apa