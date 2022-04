HSV-Trainer Walter weicht Fragen nach Zukunft aus

IMAGO/Susanne Hübner, Susanne Huebner

HSV-Trainer Tim Walter wollte sich nicht zu seiner Zukunft äußern

Zwei Tage nach dem Ausscheiden des Hamburger SV im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den SC Freiburg (1:3) ist Trainer Tim Walter Fragen nach seiner sportlichen Zukunft bei den Hanseaten ausgewichen.

"Wir gehen unseren Weg weiter, ich befasse mich nur mit Jahn Regensburg", sagte der Coach am Donnerstag.

Nur mit einem Sieg beim Tabellenneunten am Samstag (13:30 Uhr/Sky) könnten die Norddeutschen ihre minimale Chance auf den Bundesliga-Aufstieg wahren. Walter räumte eine gewisse Niedergeschlagenheit nach dem Scheitern in der Vorschlussrunde des Pokals ein: "Es gibt im Nachgang Stolz, aber auch eine gewisse Enttäuschung."

In den vergangenen drei Jahren hatten die Norddeutschen jeweils mit vierten Plätzen in der Abschlusstabelle die Rückkehr in die Erstklassigkeit verpasst. Als Konsequenz daraus trennte sich der Klub von den Trainern Hannes Wolf, Dieter Hecking und Daniel Thioune.