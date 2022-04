Barcelona erwartet in Frauen-CL nächste Rekordkulisse

APA/AFP

Rekord hieß es schon im Viertelfinale gegen Real

Der FC Barcelona erwartet im Halbfinale der Frauen-Champions-League gegen den VfL Wolfsburg eine Rekordkulisse im Camp Nou.

98.000 Besucher sollen am Freitagabend im Hinspiel in die Heimstätte der Katalaninnen kommen. Das wären mehr als die 91.553 im Viertelfinale gegen Real Madrid. So viele Fans gab es noch nie in einem Frauen-Spiel. Barcelona mit Weltfußballerin Alexia Putellas steht schon als Spaniens Meister fest, die Wolfsburgerinnen sind in der Bundesliga auf Titelkurs.

