Adeyemi-Transfer zu Dortmund angeblich fix

APA/dpa

Adeyemi-Transfer wird für Dortmund teuer

Der deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi wechselt nach dpa-Informationen in der kommenden Saison von Red Bull Salzburg zu Borussia Dortmund. Zuvor hatten am Freitag Sport1, die "Bild" und der TV-Bezahlsender Sky berichtet, dass sich beide Vereine über einen Transfer des 20-Jährigen geeinigt haben. Adeyemi liegt demnach ein Fünfjahresvertrag vor, nur die Unterschrift des umworbenen Offensivspielers fehlt noch. Der Vollzug soll zeitnah erfolgen.

Nach dem Münchner Niklas Süle (26) und Freiburgs Nico Schlotterbeck (22) ist Adeymi bereits der dritte deutsche Nationalspieler, der zum BVB wechselt. Über die Höhe der Ablösesummen gibt es verschiedene Angaben, von 30 bis 38 Millionen Euro ist nach Medienberichten die Rede. Zudem können in den kommenden Jahren durch Bonuszahlungen weitere sechs Millionen Euro dazukommen, wie Sky berichtete. Für keinen anderen Spieler aus der österreichischen Bundesliga wurde bisher ein dermaßen hoher Betrag bezahlt.

Adeyemis Vertrag in Salzburg läuft noch bis zum 30. Juni 2024. Seit Monaten wird über einen Wechsel nach dieser Saison spekuliert. Dortmund galt seit längerem als Favorit auf eine Verpflichtung des schnellen Stürmers. Adeyemi gab im September 2021 sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft und absolvierte bisher drei Länderspiele. Für die "Bullen" traf er in dieser Saison in 39 Pflichtspielen 20 Mal.

apa