Hansa Rostock bindet Innenverteidiger Roßbach

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Damian Roßbach bleibt bei Hansa Rostock

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat den auslaufenden Vertrag mit Innenverteidiger Damian Roßbach bis 2024 verlängert.

Das gab der Aufsteiger am Samstag bekannt. Roßbach war 2020 vom Karlsruher SC nach Rostock gewechselt.

In der laufenden Saison gehört der 29-Jährige zum Stammpersonal von Trainer Jens Härtel und stand in all seinen 28 Einsätzen in der Anfangsformation.