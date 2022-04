Liverpool bleibt nach Derbysieg an City dran

APA/AFP

Liverpool musste um den Sieg im Derby kämpfen

Liverpool bleibt Tabellenführer Manchester City in der englischen Premier League weiter dicht auf den Fersen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gewann am Sonntag das Merseyside-Derby gegen den abstiegsgefährdeten Stadtrivalen Everton mit 2:0 (0:0). Andy Robertson (62.) und Divock Origi (85.) trafen in Anfield für die "Reds". Liverpool liegt weiter einen Zähler hinter Manchester City, fünf Runden sind noch zu spielen.

>> Spielbericht: Liverpool FC gegen Everton FC

Die Gastgeber waren von Anfang an überlegen, taten sich gegen den defensiv ausgerichteten Stadtnachbarn jedoch schwer. So gab es in einer umkämpften Partie in der ersten Hälfte kaum Chancen. Robertson gelang per Kopf schließlich die Führung für den Favoriten, der eingewechselte Origi beendete die Hoffnungen von Everton. Liverpool hält nun bei 12 Siegen in den vergangenen 13 Runden.

Southampton holt Rückstand auf

Chelsea gewann gegen West Ham dank eines späten Treffers von Christian Pulisic in der 90. Minute mit 1:0 und hielt als Dritter den Fünf-Punkte-Vorsprung auf Arsenal. Wenige Minuten zuvor war Romelu Lukaku im Strafraum von Craig Dawson zu Boden gerissen worden. Dawson sah die Rote Karte, Jorginho vergab den Elfmeter aber mit einem viel zu laschen Schuss.

Chelseas Trainer Thomas Tuchel gab nach der Partie bekannt, dass Verteidiger Antonio Rüdiger den Club im Sommer verlassen wird. Der ablösefreie deutsche Internationale soll laut Medienberichten bei Clubs wie Real Madrid, dem FC Barcelona, Paris Saint-Germain oder Juventus Turin hoch im Kurs stehen.

Trainer Ralph Hasenhüttl holte mit Southampton bei Brighton nach 2:0-Rückstand ein 2:2. Kapitän James Ward-Prowse traf kurz vor und wenige Minuten nach der Pause per Freistoß bzw. Distanzschuss für die "Saints". Southampton ist 13. der Tabelle.

