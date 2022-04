Salzburg-Debakel im Youth-League-Finale

APA/KEYSTONE

Salzburg im Youth-League-Finale gegen Benfica chancenlos

Red Bull Salzburgs U19-Team hat den zweiten Titel in der Youth-League verpasst. Die "Jung-Bullen" kassierten am Montag im Finale in Nyon gegen Benfica Lissabon ein in dieser Höhe verdientes 0:6-Debakel, das sich nach Toren von Martim Neto (2.) und Henrique Araujo (15.) schon früh abzeichnete. In der zweiten Hälfte legten N'Dour (53.), Araujo (57., 89./Elfmeter) und Luis Semedo (69.) nach.

Benfica nahm damit Revanche an den Salzburgern für die Endspiel-Niederlage 2017 und feierte den höchsten Finalsieg überhaupt im seit 2013/14 ausgetragenen UEFA-Jugendbewerb. Auf dem Weg ins Finale hatte sich Salzburg unter anderem gegen den FC Sevilla, den VfL Wolfsburg und Paris Saint-Germain durchgesetzt, im Semifinale gelang sogar ein 5:0 über Atletico Madrid. An diese Leistung konnten die Schützlinge von Rene Aufhauser aber nicht anschließen - ganz im Gegenteil: Bereits in den ersten Minuten wurde sie kalt erwischt.

Nach 110 Sekunden rettete Goalie Adam Stejskal bei einer Araujo-Chance in extremis. Salzburg brachte danach den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Neto traf aus kurzer Distanz mit einem Flachschuss ins lange Eck. Die Mozartstädter antworteten mit einem Versuch von Oumar Diakite, bei dem Benficas Schlussmann Andre Gomes Sieger blieb (3.). Es dominierten aber weiterhin die technisch klar überlegenen Portugiesen, Stejskal entschärfte eine Topchance von Araujo (7.).

Unheil nahm seinen Lauf

In der 15. Minute war der Salzburger Tormann neuerlich geschlagen. Araujo verwertete eine Hereingabe von Neto per Direktschuss - diese beiden Spieler waren schon bei Benficas Youth-League-Finalniederlage 2020 gegen Real Madrid mit von der Partie gewesen. In der Folge ließ das Tempo nach, Salzburg wurde vor der Pause aber noch zweimal gefährlich. Andre Gomes wehrte einen Schuss von Roko Simic über die Latte (37.) und hielt einen Kopfball von Lukas Wallner (40.).

Bald nach dem Seitenwechsel war es um die Hoffnungen der Salzburger auf eine Wende endgültig geschehen. Zunächst fiel eine von Wallner unglücklich abgefälschte Flanke genau vor die Beine von Cher N'Dour, der zum 3:0 einschoss (53.). Dann ließ sich Salzburg auskontern, Araujo umkurvte Stejskal und stellte auf 4:0 (57.). Zwölf Minuten später erhöhte "Joker" Semedo noch auf 5:0, für den Endstand sorgte Araujo aus einem Elfmeter (89.).

Ein leider unrühmlicher Abschluss einer sensationellen Youth League-Reise. Und doch haben unsere Burschen bis zum Finale sowas von Spaß gemacht. Wir sind stolz! #UYL | #SALSLB 🔴⚪️ — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 25. April 2022

Damit durfte Benfica nach zuvor drei Final-Niederlagen erstmals über die Youth-League-Trophäe jubeln und holte den ersten Triumph in einem UEFA-Bewerb seit dem Europacup der Meister 1962. Unmittelbar danach soll der damals geschasste (und am Wiener Zentralfriedhof begrabene) Benfica-Trainer Bela Guttmann einen Fluch ausgesprochen haben, wonach die "Adler" in den nächsten 100 Jahren keinen europäischen Titel gewinnen würden. Seither verlor Benfica elf internationale Finali (Meistercup 1963, 1965, 1968, 1988, 1990, UEFA-Cup 1983, Europa League 2013, 2014, Youth League 2014, 2017, 2020).

apa