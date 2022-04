Hofmann vermeidet Bekenntnis zu Gladbach

IMAGO/Norbert Jansen

Jonas Hofmanns Zukunft in Gladbach ist offen

Nationalspieler Jonas Hofmann traut der deutschen Mannschaft bei der WM Ende des Jahres in Katar den ganz großen Coup zu. Außerdem kündigte der 29-Jährige eine baldige Klärung seiner Zukunft bei Borussia Mönchengladbach an.

"Wenn man längere Zeit dabei ist, hat man dieses ganz klare Ziel. Mit Deutschland hast du immer eine Mannschaft im Turnier dabei, die den Titel holen kann", sagte Gladbachs Offensivspieler beim Besuch des Münchner Tennisturniers.

In der aktuellen Fifa-Weltrangliste belegt Deutschland Platz zwölf. Vermeintlich schwächere Teams wie Dänemark oder Mexiko liegen vor der Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick.

"Natürlich wollen wir zurück an die Weltspitze", sagte Hofmann, dessen Vorfreude auf die WM "unfassbar groß" ist.

Zukunft in Gladbach bald geklärt?

Hofmann glaubt an eine zeitnahe Entscheidung über seine Zukunft in Gladbach. "Ich denke, dass die Gespräche in den nächsten Wochen weiter fortgeführt werden und auch finalisiert werden", sagte Hofmann. Er befinde sich in "ehrlichem Austausch" mit den Verantwortlichen.

Hofmann spielt seit 2016 für die Borussia. Sein Vertrag beim Bundesligisten läuft im Sommer 2023 aus.

Der 29-Jährige vermeidet weiter ein klares Bekenntnis zum Verein, der in dieser Saison lange im Abstiegskampf gesteckt hatte. "Wir haben zuletzt andere Probleme gehabt", sagte Hofmann. "Ich ordne dem alles unter."