Eintracht Frankfurt bangt um Lindström

Jesper Lindström von Eintracht Frankfurt muss vom Platz

Jesper Lindström hat sich beim 2:1-Sieg von Eintracht Frankfurt im Europa-League-Halbfinale bei West Ham United eine Oberschenkelverletzung zugezogen und wird dem Fußball-Bundesligisten zumindest im nächsten Bundesligaspiel fehlen.

"Wie schwer es ist, weiß ich nicht. Wir werden nach der Heimkehr am Freitag sicher ein MRT machen", sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner am späten Donnerstagabend in London und kündigte an: "Er wird am Montag in Leverkusen eine Pause bekommen. Unabhängig davon, was bei der Untersuchung herauskommt."

Lindström war wegen der Blessur in der 62. Minute ausgewechselt worden.