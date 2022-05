Liga-Dritter fix in einer UEFA-Gruppenphase

Jasmin Walter - FC Red Bull Salzburg, getty

Durch den Cupsieg der Salzburger ist der Tabellendritte fix in einer UEFA-Gruppenphase vertreten

Mit dem Sieg von Salzburg im ÖFB-Cup-Finale gegen die SV Ried steht fest, dass der Meisterschaftsdritte der Bundesliga das Ticket für das Play-off zur Europa League erbt. Für den Dritten würde ein frühes Ausscheiden im Europacup somit im schlechtesten Fall eine Teilnahme an der Gruppenphase der Conference League bedeuten.

Der österreichische Fußball trauert um Ivica Osim, der heute im Alter von 80 Jahren verstorben ist. Er holte mit dem SK Sturm den ersten Meistertitel, verteidigte diesen, holte drei Cupsiege und nahm mit den Steirern 3x an der Champions League teil.

Ruhe in Frieden, Ivica Osim! pic.twitter.com/UV1c4hE6y7 — Fußball-Bundesliga (@OEFBL) 1. Mai 2022

Der Liga-Vierte tritt in der 3. Qualifikationsrunde zur Conference League an. Der Fünfte muss im Kampf um den zweiten Quali-Startplatz im dritthöchsten Europacup-Bewerb im Liga-Play-off gegen den Gewinner des Duells zwischen dem Siebenten und Achten - also den beiden erstgereihten Teams der Qualifikationsgruppe - antreten.

apa