Gedenkveranstaltung für Osim

APA/ROBERT JÄGER

Sturm-Erfolgstrainer Osim ist nicht mehr

Im Gedenken an Ivica Osim öffnet der SK Sturm am Mittwoch, den 4. Mai seine Stadiontore in Graz-Liebenau.

Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, wird ab 19:09 Uhr das Flutlicht die Stätte von Osims größten Erfolgen erhellen.

Am Mittwoch, den 04. Mai um 19:09 Uhr verabschiedet sich die Sturm-Familie von Ivica #Osim im Stadion! 🖤🤍 #sturmgrazhttps://t.co/ZueYuQtcWM — SK Sturm Graz (@SKSturm) 2. Mai 2022

"81 Lebensjahre durfte er erleben, 81 Minuten lang wird das Flutlicht leuchten", erklärte der Club.

Sturms Jahrhunderttrainer war am Sonntag wenige Tage vor seinem 81. Geburtstag - ausgerechnet am Gründungstag des Clubs am 1. Mai - verstorben.

apa