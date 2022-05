Leverkusen tanzt Richtung Champions League

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Die Werkself ist auf bestem Weg in die Königsklasse

Bayer Leverkusen hat das große Saisonziel Champions League ganz dicht vor Augen. Nach dem 2:0 der Werkself gegen Eintracht Frankfurt war Partystimmung in der Kabine angesagt.

Robert Andrich hatte es eilig. Nach dem 2:0 (1:0) gegen Eintracht Frankfurt und dem damit verbundenen Riesenschritt in Richtung Champions League wurde der Mittelfeldspieler bereits sehnsüchtig als Einheizer in der Kabine erwartet. "Er spielt eigentlich gute Lieder und Ballermann-Musik. Das geht in meine Richtung, besser als Gangster-Rap", sagte Kapitän und Torhüter Lukas Hradecky mit einem breiten Lächeln und kündigte an: "Wir werden 'DJ Rob Andrich' genießen."

Die glänzende Stimmung in der Bayer-Umkleide hatte gute Gründe: Denn parallel zum völlig ungefährdeten und souveränen Heimsieg gegen die Eintracht patzte Leverkusens Mitkonkurrent RB Leipzig überraschend und verlor mit 1:3 bei Borussia Mönchengladbach.

Zwei Spieltage vor Schluss winkt Leverkusen auf Platz drei mit vier Punkten Vorsprung auf Rang fünf zum ersten Mal seit der Saison 2019/20 wieder die Teilnahme an der Königsklasse.

"Es war ein guter, aber noch nicht der letzte Schritt"

"Wir hatten uns vorgenommen, nicht unbedingt auf die anderen zu schauen, weil wir gut genug sind" sagte Andrich: "Wenn wir unsere Spiele machen, dann können die anderen ja spielen wie sie wollen. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir heute kein sehr einfaches Spiel sehr souverän gemeistert haben."

Paulinho (18.) hatte die jederzeit überlegene Werkself in Führung gebracht. Top-Torjäger Patrik Schick (51., nach Videobeweis) erhöhte kurz nach Wiederanpfiff mit seinem 22. Saisontor - nur Stefan Kießling (25 Tore 2012/13) traf in einer Spielzeit häufiger im Bayer-Dress. Frankfurt blieb drei Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League gegen West Ham United über 90 Minuten extrem harmlos.

Angesprochen darauf, wie wichtig der Sieg mit Blick auf die Champions League sei, ergänzte Hradecky: "Es war ein guter, aber noch nicht der letzte Schritt. Wir haben es selbst in der Hand und können es hoffentlich schon diese Woche klarmachen."

Bayer will "Endspiel" vermeiden

Die Chance dazu bietet sich bereits am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der seit sieben Spielen sieglosen TSG Hoffenheim. Das "Endspiel" am letzten Spieltag gegen den SC Freiburg zu vermeiden, sei das klare Ziel, betonte Andrich.

"Wenn wir die nächsten zwei Spiele gewinnen, sieht es gar nicht so schlecht aus, haben wir vor dem Spiel gesagt. Heute haben wir das erste gewonnen, nächste Woche wollen wir es dann, wenn möglich, perfekt machen", sagte Andrich: "Unsere Chancen auf die Champions League sind heute nicht schlechter geworden."