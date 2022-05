Rapid muss auf Angreifer Druijf verzichten

APA/HANS PUNZ

Ferdy Druijf präsentierte sich zuletzt treffsicher

Rapid-Stürmer Ferdy Druijf muss eine Pause einlegen.

Wie der Bundesligist am Dienstag vermeldete, erlitt der Niederländer beim Heim-2:2 gegen Austria Klagenfurt eine starke Knochenprellung im Kniebereich. Laut Teamarzt Lukas Brandner muss Druijf die kommenden Tage Krücken verwenden.

"Die nächste klinische Untersuchung steht in rund einer Woche auf dem Programm, danach werden wir sehen, wie der Heilungsverlauf vorangeht", wurde der Mediziner zitiert. Für das Wiener Derby am Sonntag wird der Angreifer damit definitiv ausfallen. Gegen Klagenfurt hatte Druijf in der 29. Runde beide Rapid-Tore erzielt.

apa