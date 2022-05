Moyes lobt "großartigen Aufschwung" bei West Ham

unknown

Ist von der Entwicklung seiner Mannschaft überrascht: David Moyes, Trainer von West Ham United während einer Trainingseinheit

West Ham Uniteds Cheftrainer David Moyes ist erstaunt über die Entwicklung seines Teams bis hin zu einem Europa-League-Halbfinalisten.

"Es ist noch nicht lange her, dass wir gegen den Abstieg gekämpft haben. Es war ein großartiger Aufschwung seitdem, und ich sehe keinen Grund, warum dieser nicht fortgesetzt werden sollte", sagte Moyes nach der Ankunft in Frankfurt am Main. Im WM-Stadion von 2006 spielen die Eintracht und West Ham um die Teilnahme am Europa-League-Finale. Dieses wird am 18. Mai in Sevilla ausgetragen.

Das Hinspiel in London hatten die Hessen 2:1 gewonnen, ihnen genügt im Rückspiel schon ein Remis. "Wir sind der Jäger in diesem Spiel, weil wir ein Tor hinten liegen. Aber im selben Atemzug sind sie diejenigen, die den Vorsprung verteidigen müssen", sagte Moyes.

Denkbar sei eine Rückkehr von Innenverteidiger Issa Diop, der mit einer Knöchelverletzung zuletzt ausfiel. Diop sei "vielleicht nicht bei 100 Prozent", aber in dieser Phase der Saison könne man auch mal ein etwas größeres Risiko eingehen.