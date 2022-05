"Waren schon 26-mal raus": Kroos lobt Reals Mentalität

IMAGO/Nigel Keene

Toni Kroos steht mit Real Madrid im Champions-League-Finale

Toni Kroos hat nach dem Einzug ins Endspiel der Champions League mit Real Madrid die Mentalität der Königlichen gelobt.

"Das ist der Glaube, der hat uns gegen Paris und Chelsea schon weitergebracht. Und auch das Stadion. Diese Kombination ist magisch, wie der Trainer immer so schön sagt", meinte der Rio-Weltmeister bei "DAZN".

Real stand im Halbfinale gegen Manchester City schon vor dem Aus, ehe der für Kroos eingewechselte Rodrygo (90./90.+1) das Team von Carlo Ancelotti noch in die Verlängerung rettete. Dort schoss Karim Benzema das entscheidende Tor zum 3:1 (2:1, 0:0)-Endstand.

Kroos kann somit am 28. Mai in Paris gegen den FC Liverpool zum fünften Mal in seiner Karriere die Königsklasse gewinnen, während Ancelotti als erster Trainer zum fünften Mal im Finale steht.

Final-Neuauflage zwischen Real Madrid und Liverpool

"Das war Wahnsinn. Wir waren in der gesamten K.o-Phase schon 26-mal raus und haben uns 26-mal zurückgekämpft. Es ist manchmal schwer zu erklären, auch für mich. Wir sind uns einig, dass es heute am Ende danach nicht aussah", sagte Kroos.

Real und Liverpool standen sich schon 2018 im Finale gegenüber, damals gewann Madrid mit Kroos 3:1. "Wir kennen die Situation, im Finale zu stehen, wir haben das ein paarmal gehabt. Ich habe mir über Liverpool aber noch nicht viel Gedanken gemacht", sagte Kroos.