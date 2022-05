Medien: WAC ab Sommer ohne Spielmacher Liendl

APA

Liendl war in den vergangenen vier Jahren die zentrale Figur beim WAC

Michael Liendl wird in der kommenden Saison nicht mehr das Leiberl von Bundesligist WAC überstreifen. Wie "Sky" und die "Kronen Zeitung" am Freitagabend berichteten, seien der 36-jährige Spielmacher und die Wolfsberger übereingekommen, den am Saisonende auslaufenden Vertrag nach vier Jahren beim WAC nicht mehr zu verlängern. Der Vorarlberger könnte aber in anderer Funktion im Lavanttal bleiben.

"In intensiven Gesprächen mit dem Präsident hat er ein Jobangebot zur Weiterarbeit im Klub erhalten - die Entscheidung, ob er es annimmt, steht noch aus", zitierte die "Krone" WAC-Coach Robin Dutt.

apa