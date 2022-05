Leitl freut sich auf Hannover 96

dpa

Soll den Trainerposten beim Zweitligisten Hannover 96 übernehmen: Stefan Leitl

Vor seinem letzten Heimspiel als Trainer von SpVgg Greuther Fürth hat der scheidende Trainer Stefan Leitl Gespräche mit Zweitligist Hannover 96 bestätigt.

"Es ist so, dass ich mit Hannover im Austausch bin. Für die Zukunft ist nichts, was ich kommunizieren kann", sagte Leitl dem TV-Sender "Sky" vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund und betonte: "Ich freue mich auf das, was kommt."

Es werde emotional, ergänzte Leitl mit Blick auf seinen Abschied nach gut dreieinhalb Jahren. Der Coach hatte die Franken in die Bundesliga geführt, den Abstieg konnte er aber nicht verhindern. Zur neuen Saison soll er den Trainerjob bei Hannover 96 übernehmen.