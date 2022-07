Chelsea schlägt Tuchel als Premier vor

IMAGO/Mark Pain

Thomas Tuchel soll Premier in England werden

Der englische Fußball-Spitzenklub FC Chelsea hat einen nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag für die Nachfolge des scheidenden Premierministers Boris Johnson: Thomas Tuchel.

"Es ist an der Zeit", schrieben die Blues am Donnerstag bei Twitter zu einem Foto eines Fan-Banners, das "Tuchel for PM" fordert - also Teammanager "Tuchel als Premierminister".

Ein Deutscher als britischer Regierungschef? Davon sind offenbar nicht einmal alle Chelsea-Fans überzeugt. Ein Anhänger machte sogar einen Gegenvorschlag:

Emma Hayes, Trainerin von Chelseas Frauen-Mannschaft. Der war es in der vergangenen Saison anders als Tuchel gelungen, ihr Team zur englischen Meisterschaft zu führen.