Sturm und Kärntner Clubs siegen - Niederlagen für Salzburg

APA/EXPA/THOMAS HAUMER

Feldhofer sah 3:3 von Rapid gegen Celtic

Neun Bundesligisten haben am Samstag Testspiele im Hinblick auf die am kommenden Wochenende beginnende Pflichtspiel-Saison absolviert, drei von ihnen gelang ein Sieg. Sturm Graz gewann gegen Galatasaray 2:1, der WAC setzte sich gegen Sparta Prag mit 1:0 durch und Austria Klagenfurt schlug eine Kärntner Auswahl 8:1. Niederlagen gab es für Red Bull Salzburg, WSG Tirol, Altach und Hartberg. Rapid und der LASK remisierten gegen prominente Gegner.

Salzburg verlor gleich zweimal - eine Truppe unter anderem mit Nicolas Seiwald und Maximilian Wöber musste sich Royal Antwerpen 1:2 geschlagen geben, eine Mannschaft mit Andreas Ulmer und Oumar Solet kassierte gegen Feyenoord Rotterdam ebenfalls ein 1:2. In der Partie gegen die Niederländer erlitt Salzburgs Samson Tijani offenbar eine schwere Verletzung.

Auch Sturm bestritt zwei Matches an einem Tag. Eine überwiegend aus Reservisten der Vorsaison gebildete Mannschaft erreichte in Weiz gegen FC Zbrojovka Brünn ein 0:0, danach glückte der A-Garnitur vor über 7.500 Zuschauern in Graz-Liebenau dank eines Doppelpacks von Rasmus Hjölund ein 2:1 gegen Galatasaray Istanbul.

Rapid erkämpfte vor 9.400 Fans im Allianz Stadion gegen Celtic Glasgow durch ein Tor von Emanuel Aiwu in der 90. Minute ein 3:3. Der Defensivspieler hatte allerdings das 2:3 mit einem schweren Patzer eingeleitet. Der LASK ergatterte in Pasching gegen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt ein 0:0. Filip Kostic traf für die Gäste die Stange, Ex-Weltmeister Mario Götze debütierte in der letzten halben Stunde für die Hessen. Deren Coach Oliver Glasner hatte vor dem Spiel das Goldene Verdienstzeichen des Landes Oberösterreich erhalten.

Ein Heim-1:7 setzte es für die WSG Tirol gegen den VfL Wolfsburg, auch Altach (1:2 gegen Aarau) und Hartberg (1:2 gegen Zalaegerszeg) gingen als Verlierer vom Platz. Mit Ausnahme der WSG, die am Dienstag noch einmal gegen Wörgl testet, war es für alle Clubs die Generalprobe für die erste Cup-Runde in einer Woche.

apa