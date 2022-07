Warme Worte für Götze nach 30-Minuten-Einsatz

IMAGO/GEPA pictures/ Manuel Binder

Mario Götze (M.) stand erstmals für Eintracht Frankfurt auf dem Rasen

Mario Götze tastet sich langsam an das Bundesliga-Niveau heran. Der 2014er-Weltmeister bekam bei seinem Testspieldebüt im Trikot von Eintracht Frankfurt eine halbe Stunde Spielzeit - und offenbarte noch Luft nach oben.

Gerade an alter Wirkungsstätte für seine eigenen Meriten gelobt und geehrt, fand Oliver Glasner auch für seinen neuen Star Mario Götze nach dessen Kurzdebüt warme Worte der Anerkennung.

"Mario hat es sehr gut gemacht. Ich bin sehr zufrieden mit seinen ersten Minuten", sagte Eintracht Frankfurts Trainer nach dem torlosen Unentschieden der Hessen bei seinem Ex-Klub Linzer ASK.

Allerdings: Einen Orden wie das goldene Verdienstzeichen des Bundeslandes Oberösterreich, dass der 47-Jährige für seine Erfolge beim LASK, beim VfL Wolfsburg und vor allem beim Europa-League-Sieger Frankfurt erhielt, hatte der 2014er-Weltmeister nach seinen 30 Einsatzminuten noch nicht verdient. "Hat sich gut angefühlt, das Trikot zum ersten Mal zu tragen", twitterte Götze dennoch.

Debut ✅ Felt good to wear the jersey for the first time 🦅 @Eintracht #LASKSGE pic.twitter.com/JSIGLGvfrt — mariogotze.eth (@MarioGoetze) 9. Juli 2022

Bundesliga-Rückkehrer Götze ließ sein Spielverständnis mehrfach aufblitzen, bei Antrittsschnelligkeit und Aktionsradius hingegen offenbarte der 30-Jährige noch Luft nach oben. Glasner wies jedoch lieber auf die positiven Ansätze des ehemaligen Dortmunders hin: "Zwei-, dreimal hat Mario super durchgesteckt."

Götzes Ex-Klub BVB "noch ein bisschen zusammengewürfelt

Bei Götzes früherem Verein steigen die frisch verpflichteten Stars erst am Montag ins Training ein, dennoch kam der Vizemeister gegen den Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden zu einem ungefährdeten 2:0 (2:0)-Sieg. Den Führungstreffer erzielte dabei Kapitän Mats Hummels, vorrangig aber standen noch Akteure aus der zweiten Reihe auf dem Platz.

"Wir sind noch ein bisschen zusammengewürfelt, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ein tolles Spiel, keine Verletzten, ein Tag in der Vorbereitung kann nicht besser sein", sagte der neue BVB-Coach Edin Terzic.

FC Schalke 04 kassiert Schlappe, Werder verliert gegen Besiktas

Ganz anders ist die aktuelle sportliche Situation beim Dortmunder Erzrivalen Schalke 04, der in Gelsenkirchen im alten Parkstadion ohne seinen leicht angeschlagenen Torjäger Simon Terodde gegen den Drittligisten SV Meppen mit 1:3 (1:2) verlor. Trainer Frank Kramer nahm die erste Niederlage des Bundesliga-Rückkehrers in der neuen Saison indes gelassen zur Kenntnis: "Nach drei Wochen Vorbereitungszeit fehlte die Frische. Es wird Zeit, dass wir ins Trainingslager kommen, um an der Feinabstimmung in der Defensive und Offensive arbeiten zu können." Am Montag reisen die Königsblauen dafür nach Mittersill/Österreich.

Mitaufsteiger Werder Bremen schloss sein Trainingslager in Österreich mit einer 1:2 (0:0)-Niederlage in Innsbruck gegen Besiktas Istanbul ab. Und wie Kollege Kramer wollte auch Ole Werner, Coach der Hanseaten, dieses Resultat nicht überbewerten: "Wir waren von der Leistung und den Abläufen her klarer als vorher. Das hatten wir uns als Ziel gesetzt", bilanzierte der 34-Jährige.

Bayer bejubelt 17-Jährigen

In Torlaune präsentierte sich derweil Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen beim 6:1 (4:1) gegen den Drittligisten MSV Duisburg. Der erst 17-jährige Iker Bravo erzielte drei Treffer.

Der VfL Wolfsburg feierte beim 7:1 (3:1) gegen den österreichischen Erstligisten WSG Tirol ein Schützenfest. Dabei zog sich Mittelfeldspieler Yannick Gerhardt allerdings eine Bandverletzung im linken Knie zu und fällt nach Vereinsangaben in den kommenden Wochen aus.