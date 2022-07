Ried holt deutschen Offensivspieler Diawusie

Reinhard Schröckelsberger

Offensiv-Verstärkung für die SV Ried

Bundesligist SV Ried hat Offensivspieler Agyemang Diawusie für die kommenden zwei Jahre unter Vertrag genommen.

>> Die Vereinsstatistik von Agyemang Diawusie

Der 24-Jährige brachte es auf Einsätze in der deutschen U19-Nationalmannschaft und spielte zuletzt für Dynamo Dresden. "Ich freue mich sehr, endlich wieder Gas geben zu können und am Platz zu stehen. Es ist jetzt Zeit für mich, dass ich ein Jahr konstant meine Leistung zeige. Ich will die Plattform nutzen, die mir die SV Guntamatic Ried bietet. Ich bin gut im Eins-gegen-eins, bin schnell und möchte der Mannschaft mit diesen Stärken helfen", so der Rieder Neuzugang.

Servus Agy! 🙌



Der 24-jährige Agyemang #Diawusie unterschrieb einen Vertrag für zwei Jahre. Agy ist Offensivspieler und war zuletzt bei SG Dynamo Dresden im Einsatz. 💪

Herzlich willkommen im Innviertel! ⚫🟢



Alle Infos zu unserem Neuzugang gibts hier 👇https://t.co/CdKtq3HsMB pic.twitter.com/nvTbZ4moo8 — SV Ried 1912 (@svried1912) 12. Juli 2022

Auch Sportchef Thomas Reifeltshammer verspricht sich viel vom neuen Offensivmann: "Wir haben durch die Abgänge von Ante Bajic und Nene zwei Spieler verloren, die ein hohes Tempo in unser Spiel gebracht haben. In der Vorbereitung haben wir gesehen, dass uns in der Offensive ein Spieler mit Tiefgang noch gut tun würde. Wir haben uns mit der Entscheidung Zeit gelassen, wollten keinen Schnellschuss machen. Agyemang Diawusie bringt hohes Tempo mit und ist stark im Eins-gegen-eins-Dribbling. Mit diesen Attributen ist er in der Offensive die von uns gesuchte Verstärkung."

apa/red