RB Leipzig vermeldet neuen Ticket-Rekord

DFB-Pokalsieger RB Leipzig hat für die kommende Saison der Fußball-Bundesliga einen Dauerkartenrekord aufgestellt.

Wie die "Leipziger Volkszeitung" berichtete, wurden 32.200 Tickets verkauft. Darüber habe der Klub die Zeitung auf Nachfrage informiert. In der vergangenen Spielzeit hatten 31.000 Fans eine Dauerkarte für die 47.069 Zuschauer fassende Arena gekauft.

Für die internationalen Begegnungen, für die es keine Stehplätze gibt, stehen 41.122 Plätze zur Verfügung. Mit dem Erwerb einer so genannten Dauerkarte Plus haben sich rund 26.000 Fans bereits den Eintritt etwa für die Spiele in der Champions League gesichert.