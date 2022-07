Österreich flippt aus vor Freude

FIRO/FIRO/SID/

Frauen-EM: Österreicherinnen und die große Vorfreude

Österreich ist nicht Europameister, zumindest noch nicht - aber die Fußballerinnen feierten ihren ersten EM-Sieg wie den Titel. Trainerin Irene Fuhrmann und ihre Spielerin Barbara Dunst wollten nach dem 2:0 (1:0) gegen Nordirland am Montagabend gerade die Pressekonferenz eröffnen, da stürmte die Mannschaft mit Fähnchen und Musikbox den Saal des St Mary's Stadium in Southampton.

Zum Tiesto-Hit "Let's get down to business" tanzten und sangen die Österreicherinnen, dass es eine Freude war. Dunst ließ sich anstecken: Sie stieß zum Rhythmus des Songs einen Stuhl in die Höhe und imitierte damit einen berühmten Champions-League-Jubel des früheren Bayern-Stars David Alaba (Real Madrid). "Unsere EM-Heldinnen sind total im Party-Modus", schrieb die Zeitung "Österreich".

Erreicht ist allerdings noch nichts: Zum Auftakt hatten die Österreicherinnen 0:1 gegen den Gastgeber England verloren. Im dritten Gruppenspiel am Freitag geht es gegen das von England 8:0 deklassierte Norwegen um den Einzug ins Viertelfinale.