Stade Reims verleiht Dario Maresić

APA/EXPA/JOHANN GRODER

Beim LASK war Maresic (l.) nur selten im Einsatz

Der französische Erstligist Stade Reims hat Verteidiger Dario Maresić erneut verliehen.

Österreichs ehemaliger Nachwuchs-Teamspieler wurde für eine Saison an den kroatischen Oberhaus-Club NK Istra 1961 abgegeben, wie Reims bekannt gab. Der 22-jährige Maresic spielte in der abgelaufenen Saison bereits leihweise für den LASK, kam bei den Linzern aber nur auf acht Einsätze in der Bundesliga.

Dobro nam došao Dario Marešić! 💪 Dario stiže među zeleno žute iz francuskog Reimsa, a s klubom je potpisao ugovor na jednogodišnju posudbu, s opcijom otkupa. Puno sreće na travnjaku u novom dresu! 🔰#ForzaIstra pic.twitter.com/10XG4J7dB9 — NK Istra 1961 (@NKIstra1961) 12. Juli 2022

Bei Reims steht mit Torhüter Patrick Pentz seit kurzem ein weiterer Österreicher unter Vertrag.

apa