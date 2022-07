Bundestrainerin Voss-Tecklenburg fällt vorerst aus

IMAGO/Eibner/Memmler

Martina Voss-Tecklenburg muss kürzer treten

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss zwei Tage vor dem abschließenden EM-Gruppenspiel der deutschen Fußballerinnen kürzertreten.

Wegen einer Migräne fehlte die 54-Jährige beim Training am Donnerstagvormittag in London-Brentford, beim Duell mit Finnland am Samstag (21:00 Uhr/ZDF und DAZN) in Milton Keynes soll sie nach der Schonung aber wieder einsatzbereit sein.

Die leicht angeschlagene Lina Magull (Oberschenkel) fehlte in der Einheit ebenfalls und trainierte stattdessen im Kraftraum. Sydney Lohmann (Knie) absolvierte nach dem verpassten Spanien-Spiel ein individuelles Programm.

Die DFB-Auswahl steht nach Siegen gegen Dänemark (4:0) und Spanien (2:0) als vorzeitiger Sieger der Gruppe B bereits sicher im Viertelfinale (21. Juli).