Hofmann bestätigt "Interesse von anderen Vereinen"

Bleibt Jonas Hofmann in Gladbach?

Nationalspieler Jonas Hofmann lässt weiter offen, ob er auch über 2023 hinaus für Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach aufläuft.

"Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, dass ich auf jeden Fall verlängere - ich kann aber auch nicht sagen, ich gehe auf jeden Fall. Das wird sich alles aus den Gesprächen mit Borussia ergeben", sagte Hofmann der "Bild".

Es gebe durch seine guten Leistungen im Klub und in der Nationalmannschaft "Interesse von anderen Vereinen", sagte Hofmann. Einen Wechsel noch in diesem Sommer schließt der 30-Jährige aber weitestgehend aus: "Ich fühle mich in Gladbach wohl. Stand jetzt spiele ich zu 100 Prozent weiter in Gladbach - ich habe ja noch ein Jahr Vertrag."

Dass die Borussia in der anstehenden Saison nicht international spielt, sei für ihn "nicht der ausschlaggebende Punkt". Eine Deadline würde es für ihn nicht geben.

"Als Trainer oder Spieler ist es immer schöner, frühzeitig Klarheit zu haben. Ich habe aber das Gefühl, dass sich beide Seiten da jetzt keinen Druck machen. Wenn man weiter ehrlich miteinander spricht, dann ergibt sich das – und beide Seiten fühlen sich am Ende mit dem Ergebnis wohl", meinte der 30-Jährige.

Hofmann freut sich über WM-Freibrief

Hofmann hatte zuletzt von Bundestrainer Hansi Flick einen Freibrief für die WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) erhalten, nachdem er sich in der Nations League in den Fokus gespielt hatte.

"Natürlich freut mich das", betonte Hofmann, auch wenn er wisse, "dass erst einmal weiter Leistung gezeigt werden muss, bevor man seinen Platz im WM-Kader bekommt."