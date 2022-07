Neuzugang schießt Union Berlin zum Testerfolg

IMAGO/nordphoto GmbH / Kröger

Union Berlin hat sein erstes Testspiel gewonnen

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat seinen ersten Test im Rahmen des Trainingslagers in Österreich gewonnen.

Gegen den tschechischen Erstligisten Dynamo Budweis setzte sich das Team von Trainer Urs Fischer mit 1:0 (1:0) durch. Neuzugang Paul Seguin traf in der 37. Minute aus der Distanz.

In Neukirchen am Großvenediger traf Genki Haraguchi (55.) zudem den Pfosten. Schon am Samstag (15:15 Uhr) trifft Union im Dolomitenstadion Lienz auf Udinese Calcio.