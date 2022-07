"Haben diesen Hunger": Salzburg will nächsten Titel

APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Jaissle will mit seinen Salzburgern weiter Titel sammeln

Auch der nächste Umbruch soll Serienmeister Red Bull Salzburg auf der Mission Titelverteidigung in der Bundesliga nicht aufhalten. Die zehnte Meisterschaft in Folge planen die finanzkräftigen Mozartstädter auch in dieser Saison fest ein, Trainer Matthias Jaissle mahnt aber zur Vorsicht. "Wir tun gut daran, bescheiden und bodenständig zu bleiben", sagte der 34-jährige Deutsche.

Besonders nach der abgelaufenen Spielzeit, als es mit Double und dem Einzug ins Champions-League-Achtelfinale große Erfolge zu feiern gab. "Wir sollten es als außergewöhnliche Saison einstufen. Was wir erreicht haben, war etwas Historisches", sagte Jaissle. Trotzdem sind die Ziele in Salzburg klar: "Wir wollen natürlich wieder Meister werden und wenn möglich auch den Cup gewinnen. Auch die Jungs haben nach wie vor diesen Hunger, den zehnten Titel in Folge einzusammeln."

Im Sommer erlebten die Salzburger wie so oft einen Umbruch, Leistungsträger wie Karim Adeyemi (BVB), Brenden Aaronson oder Rasmus Kristensen (beide Leeds) wechselten zu zweistelligen Millionenbeträgen den Arbeitgeber. Und es könnten noch weitere Abgänge folgen. "Der Transfermarkt ist noch ein bisschen geöffnet, deshalb müssen wir schauen, wie der finale Kader aussieht", sagte Jaissle. So sollen der international umworbene Mittelfeldspieler Mohamed Camara sowie Innenverteidiger Oumar Solet ebenfalls vor einem Wechsel stehen.

Jaissle: "Es gibt ncoh ein bisschen zu tun"

Trotzdem ist Jaissle zuversichtlich, den Qualitätsverlust adäquat aufzufangen. "Aktuell bin ich zufrieden und ich gehe stark davon aus, dass wir zu Saisonbeginn einen sehr guten Kader zur Verfügung haben werden", sagte er. Die neueste Verstärkung ist der 18-jährige Lucas Gourna-Douath, Kapitän der französischen U 19. Der Mittelfeldspieler kam für kolportierte 15 Millionen Euro von AS Saint-Étienne und wäre damit der Rekordtransfer der heimischen Bundesliga.

Aber auch der brasilianische Stürmer Fernando (23) von Shakhtar Donetsk oder der serbische Innenverteidiger Strahinja Pavlović (21), der von AS Monaco gekommen ist, haben in der Vorbereitung schon aufgezeigt. "Die Neuen haben sich gut integriert", betonte Jaissle. Und Kapitän Andreas Ulmer erklärte bei der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz, dass "die jungen Spieler, die neu dazugekommen sind, schon einen Schritt weiter sind als letztes Jahr".

Für Jaissle sei aber logisch, "dass wir zum Saisonauftakt noch nicht bei 100 Prozent sein werden, weil die Vielzahl an Nationalspielern erst später dazugestoßen ist. Deswegen gibt es noch ein bisschen zu tun." Das erste Pflichtspiel der Saison am Freitag beim SV Fügen in der ersten Runde des ÖFB-Cups gewannen die Salzburger locker mit 3:0.

"Es werden Details und Nuancen entscheiden"

In der Liga werde die Saison aber "kein Selbstläufer", sagte Jaissle, der seinen Vertrag in Salzburg im Mai um ein weiteres Jahr bis 2025 verlängert hatte. "Es werden Details und Nuancen entscheiden. Die Konkurrenz schläft nicht, die war letztes Jahr auch schon stark. Es gab viele knappe Spiele, die zu unseren Gunsten ausgegangen sind."

Auch die Highlight-Partien in der Champions League wollen die Salzburger wieder erfolgreich gestalten. "Wir stellen uns selbst den Anspruch, dass wir wieder international überwintern wollen. Am liebsten natürlich in der Champions League", sagte Ulmer. Die Dominanz der Vorsaison, als die Salzburger trotz Punktehalbierung mit 15 Punkten Vorsprung Meister wurden, sei "sehr schwer" zu wiederholen, aber laut Ulmer wieder ein Ziel.

So wie irgendwann ein internationaler Titel. "Es ist sicher möglich", betonte der 36-Jährige: "Man muss daran glauben." Die Königsklasse zu gewinnen sei natürlich etwas schwierig, sagte Ulmer, "aber man hat gesehen, was in der Europa League möglich ist."

apa