Kölns Coach mit Lob trotz Pleite gegen Milan

IMAGO/Eibner-Pressefoto

Steffen Baumgart ist Cheftrainer beim 1. FC Köln

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln verlor zwar den Test beim Telekom Cup vor 48.200 Fans gegen den italienischen Meister AC Mailand 1:2 (0:2), doch Trainer Steffen Baumgart war dennoch nicht unzufrieden.

"Die Leistung der Jungs hat gestimmt. Aber man sieht schon, wo noch die kleine Etage bei uns fehlt", sagte der Coach bei "MagentaSport".

Mann des Tages war der französische Weltmeister Olivier Giroud, der einen Doppelpack schnürte (16./36.). Stürmer Florian Dietz (86.) sorgte für den späten Anschlusstreffer der Gastgeber. "Das erste Tor war schon Weltklasse", sagte Baumgart: "Da macht es Spaß, Fußball zu gucken. Ich glaube aber, dass meine Jungs es trotzdem gut gemacht haben."

Begeistert war Torwart Marvin Schwäbe über das fast ausverkaufte RheinEnergie-Stadion: "Dass in einem Testspiel fast 50.000 im Stadion sind, ist eine absolut geile Atmosphäre."

Baumgart weiß indes, dass die Trauben für den FC in der neuen Saison nach dem Erreichen der Conference League in der vergangenen Spielzeit hoch hängen. "Wir wollen klar bleiben. Klar auf die Aufgabe gucken und auf den Weg, den wir gehen wollen."

Seine Spieler hätten mit 52 Punkten in der vergangenen Spielzeit "Außergewöhnliches für Köln geschafft. Da dranzubleiben und in die Nähe zu kommen, wäre ein großes Ziel, aber auch ein schwieriges Ziel", so der FC-Coach: "Unsere Idee vom Fußballspielen war gut. Darauf wollen wir aufbauen."

Am Sonntag setzten sich die Kölner in einem weiteren Test beim Viertligisten Kickers Offenbach mit 2:0 (1:0) durch. Denis Huseinbasic (12.) und Sargis Adamyan (88.) erzielten die Treffer. Huseinbasic war im Sommer von Offenbach nach Köln gewechselt.