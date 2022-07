Hedl als Rapid-Einsergoalie bestätigt

APA/HANS PUNZ

Niklas Hedl bleibt in der neuen Saison Rapids Stammkeeper

Rapid geht mit Niklas Hedl als Einsergoalie in die neue Saison.

Das erklärte Trainer Ferdinand Feldhofer am Montagabend. Der 21-Jährige war bereits in der vergangenen Spielzeit ab Februar Stammkeeper, versäumte dann die drittletzte und vorletzte Partie wegen einer Sperre und saß in der letzten Runde auf der Bank. Hedl erhält den Vorzug gegenüber Paul Gartler.

💭 Ferdinand Feldhofer: „Wir werden mit Niki Hedl als Nummer 1 in die Saison starten.“#SCR2022 — SK Rapid (@skrapid) 18. Juli 2022

