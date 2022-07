Medien: Bayern mit 20 Mio.-Angebot für Laimer

RONNY HARTMANN, APA

Konrad Laimer steht bei Bayern München hoch im Kurs

Nach dem Abgang von Torjäger Robert Lewandowski ist Bayern München auf dem Transfermarkt aktiv. Der niederländische Teamverteidiger Matthijs de Ligt ist am Montagabend in München gelandet und soll am Dienstag den Medizincheck absolvieren. Der deutsche Rekordmeister soll nach Angaben des Pay-TV-Senders Sky aber auch für ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer ein konkretes Angebot abgegeben haben.

Demnach liegt RB Leipzig ein erstes schriftliches Angebot der Münchner in Höhe von 20 Millionen Euro Ablöse vor. Leipzig strebe eine Summe in Höhe von 30 Millionen Euro plus X als Ablösesumme für den 25-Jährigen an. In einem Jahr wäre der Mittelfeldspieler ablösefrei zu haben. Mittlerweile sollen sich Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn und RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff über die Möglichkeit eines Laimer-Transfers ausgetauscht haben.

Der Wechsel von De Ligt steht schon unmittelbar bevor. Juventus Turin soll das Angebot von 70 Millionen Euro plus zehn weitere an Bonuszahlungen angenommen haben, am Dienstag soll der Fünfjahresvertrag für den 22-Jährigen unterzeichnet werden. De Ligt wird demnach der zweitteuerste Einkauf der Clubgeschichte, er soll mit dem vor drei Jahren von Atlético Madrid verpflichteten Lucas Hernández (80 Millionen Euro) das teuerste Abwehr-Duo der Welt bilden.

apa