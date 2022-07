Ex-Innsbruck-Präsident Plattner verstorben

APA/ROBERT PARIGGER/Archivbild

Ex-Innsbruck-Präsident Plattner im Alter von 82 Jahren verstorben

Kaspar Plattner, ehemaliger Präsident vom FC Wacker Innsbruck, ist am Dienstag im Alter von 82 Jahren verstorben.

Das teilte der Verein am Mittwoch auf seiner Homepage mit. Plattner übte sein Amt als Präsident von 2009 bis 2013 aus. In seine erfolgreiche Ära bei Wacker fiel der Bundesliga-Aufstieg und die letzten drei Spielzeiten in Serie im österreichischen Oberhaus.

apa