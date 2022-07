APA

Robin Dutt bekommt einen neuen Linksverteidiger

Der Wolfsberger AC hat den italienischen Linksverteidiger Matteo Anzolin verpflichtet. Das gab der Bundesligist am Mittwoch bekannt. Der 21-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2024 samt Option auf ein weiteres Jahr.

Anzolin kommt von Juventus Turin nach Kärnten. In der abgelaufenen Saison absolvierte er für die U23 der Turiner 33 Spiele in der Serie C.

apa