Voss-Tecklenburg: "Im Fußball gibt es keine Übermacht"

Martina Voss-Tecklenburg will die DFB-Frauen ins EM-Halbfinale führen

Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kann mit der Diskussion über die klare Favoritenrolle Deutschlands im EM-Viertelfinale gegen Österreich nicht viel anfangen.

"Im Fußball gibt es keine Übermacht. Uns wird die Favoritenrolle zugeschoben, die nehmen wir auch an, aber deswegen wirst du das Spiel nicht gewinnen", sagte die 54-Jährige vor dem ersten K.o.-Duell am Donnerstag (21:00 Uhr/"ARD" und "DAZN") in Brentford.

Voller Respekt blickt Voss-Tecklenburg auf die Entwicklung des "reifen" ÖFB-Teams, entsprechend erwartet sie eine "wahnsinnig intensive" Begegnung mit dem EM-Halbfinalisten von 2017. Der achtmalige Europameister Deutschland war bei der vergangenen EM und WM jeweils im Viertelfinale gescheitert.

Die 13 bestens bekannten Bundesliga-Spielerinnen in Österreichs Auswahl seien für das "Nachbarschaftsduell" eher ein nebensächliches Thema, meinte Kathrin Hendrich. "Wir wollen den Österreicherinnen unser Spiel aufdrücken, dann spielt das auch eine untergeordnete Rolle", sagte die Innenverteidigerin des VfL Wolfsburg.