Adeymi sieht BVB trotz Haller-Ausfall gewappnet

IMAGO/Ralf Treese

Karim Adeyemi ist nach dem Ausfall von Sébastien Haller zusätzlich gefordert

Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi sieht Borussia Dortmund dafür gewappnet, den Ausfall des erkrankten Sébastien Haller intern aufzufangen.

"Ersetzen müssen wir niemanden. Wir versuchen, weiter Fußball zu spielen, vielleicht mit einer anderen Formation oder jemand anderem im Sturm", sagte der 20-Jährige am Donnerstag im Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz: "Die Qualität dazu haben wir."

Er selbst, Zugang von RB Salzburg, aber beileibe kein Brechertyp wie Haller, wird dabei gefordert sein. "Wo, ist mir recht egal. Ob im Sturm oder auf dem Flügel. Wichtig ist, dass ich spiele und in den nächsten Monaten meine Minütchen bekomme", sagte Adeyemi.

Sein Fokus liege darauf, sich noch besser zu integrieren und weiterzuentwickeln: "Ich will viele und gute Spiele machen. Ich freue mich, mit so einer geilen Mannschaft durchzustarten."