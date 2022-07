Niederlande in EM-Viertelfinale von Frankreich gefordert

APA/AFP

Niederlande setzt auf Torjägerin Miedema

Im Viertelfinal-Schlager zwischen Titelverteidiger Niederlande und Mitfavorit Frankreich wird am Samstag in Rotherham das letzte Halbfinal-Ticket bei der Frauen-EM in England ausgespielt. Um ihre erste Medaille bei einem Großereignis zu holen, müssen die Französinnen ihren Viertelfinal-Fluch bei Europameisterschaften beenden.

Frankreich steht zum vierten Mal im EM-Viertelfinale, wo bisher stets Endstation war. So auch 2009, als man gegen die Niederlande nach torlosen 120 Minuten im Elfmeterschießen ausschied. Diesmal gelten die Französinnen nach den Eindrücken in der Gruppenphase als Favoritinnen.

Katoto fällt mit Kreuzbandriss aus

Die Mannschaft von Teamchefin Corinne Diacre muss allerdings einen schwerwiegenden Ausfall kompensieren. Stürmerstar Marie-Antoinette Katoto fällt mit einem Kreuzbandriss aus. "Wir spielen mit großartigen Offensivspielerinnen, die viele Chancen kreieren, aber wir müssen im Abschluss konsequenter sein", forderte Diacre.

Die Hoffnungen der Niederländerinnen ruhen nicht zuletzt auf der Rückkehr von Stürmerstar Vivianne Miedema. Die Torjägerin hat wegen eines positiven Corona-Test die Spiele gegen Portugal (3:2) und die Schweiz (4:1) verpasst.

Der Sieger der Partie trifft am kommenden Mittwoch in Milton Keynes auf Österreich-Bezwinger Deutschland.

apa