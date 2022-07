Last-Minute-Tor verhindert FSV-Pleite

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat im Testspiel gegen Athletic Bilbao erst in letzter Minute eine Niederlage abwenden können.

Das Team von Trainer Bo Svensson glich am Samstag dank Edimilson Fernandes (120.) nach viermal 30 Minuten zum 1:1 (0:1) aus. Für die Gäste aus Spanien hatte zuvor Nico Williams (40.) den Führungstreffer erzielt.

Zuletzt hatten die Mainzer in Kufstein mit 1:0 gegen den englischen Klub Newcastle United gewonnen. Das Ziel der Rheinhessen ist in der Bundesliga erneut eine sorgenfreie Saison.

Das erste Pflichtspiel steht am 31. Juli im Pokal bei Erzgebirge Aue auf dem Programm. Am 6. August wartet in der Bundesliga das Gastspiel beim VfL Bochum.