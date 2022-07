Bolivien sucht Nationaltrainer per Stellenanzeige

AFP/SID/AIZAR RALDES

Per Stellenanzeige: Bolivien sucht Farias' Nachfolger

Boliviens Fußballverband sucht seinen neuen Nationaltrainer auf ungewöhnlichem Weg.

Eine in den sozialen Netzwerken des Verbandes online gestellte Stellenausschreibung lädt "nationale und ausländische Fachleute" ein, bis zum kommenden Freitag einen Lebenslauf sowie eine ausführliche Projektbeschreibung per E-Mail zu schicken. Anschließend würde man sich für Vorstellungsgespräche bei den Kandidaten melden.

Bolivien, das zuletzt 1994 an einer WM teilnahm, war in der südamerikanischen Qualifikation zur Endrunde in Katar mit nur vier Siegen in 18 Spielen Vorletzter geworden und hatte sich danach von Cesar Farias getrennt. Unter dem Venezolaner hatte das Andenteam zudem bei der Copa America 2021 Niederlagen in allen vier Gruppenspielen kassiert.