Petersen träumt von erneuter Finalteilnahme

Nils Petersen will erneut ins DFB-Pokalfinale einziehen

Stürmer Nils Petersen vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg träumt von einer erneuten Finalteilnahme im DFB-Pokal.

"Wir haben alle Bock darauf, das nochmal erleben zu dürfen", sagte Petersen bei Sky: "Damit wollen wir uns am liebsten nicht zu viel Zeit lassen, also gerne nochmal in der Zusammensetzung."

Doch auf dem Weg dorthin wartet am Sonntag (15:30 Uhr/Sky) mit dem Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern für den 33-Jährigen bereits "eine ordentliche Nummer". Dennoch sieht sich Petersen mit Freiburg in der Favoritenrolle. "Es geht nur ums Ergebnis", sagte Petersen.

Freiburg hatte in der vergangenen Saison zum ersten Mal im DFB-Pokalfinale gestanden und war dort erst im Elfmeterschießen an RB Leipzig gescheitert.