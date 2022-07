Austria Klagenfurt gegen Rapid wackelt

GEPA pictures/ David Bitzan

Klagenfurt gegen Rapid wackelt.

Übersteht der SK Rapid die 2. Quali-Runde der UEFA Conference League, könnte es eine Verschiebung in der Bundesliga geben.

>> Zum Liveticker: Klagenfurt gegen Rapid

Sollte sich nämlich am (heutigen) Donnerstagabend neben Rapid auch Aris Limassol gegen Neftci Baku durchsetzen, müsste die Mannschaft aus Zypern wegen einer Doppelnutzung des bei der UEFA genannten Stadions das Rapid-Hinspiel am Dienstag, 2. August, austragen. Dann würde die Liga-Partie Austria Klagenfurt gegen Rapid an diesem Sonntag verschoben.

Das bestätigte ein Liga-Sprecher der APA - Austria Presse Agentur am Donnerstag. Grund ist, dass Rapid zwischen den beiden Auswärtspartien dann nicht wie vorgesehen zwei spielfreie Tage hätte. Das Hinspiel gegen Neftci hatte Aris Limassol in der Vorwoche mit 2:0 gewonnen. Rapid tritt nach einem Hin-0:0 bei Lechia Gdansk an.

apa