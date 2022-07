Hertha-Coach Schwarz vor Debüt: "Wollen fleißig sein"

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Neuer Trainer der Hertha: Sandro Schwarz

Mit viel Laufarbeit und Spielfreude sollen die Profis von Hertha BSC bei ihrem Debüt unter dem neuen Trainer Sandro Schwarz die erste Pokalrunde überstehen.

"Wir wollen fleißig sein und unser Spiel und unsere Geschwindigkeit auf den Platz bringen", sagte der Coach vor dem Auswärtsspiel der Berliner am Sonntag (18 Uhr/Sky) beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig.

Von den ersten Ergebnissen des Aufsteigers, der nach zwei Partien noch ohne Punkt und Tor dasteht, werde man sich nicht zu Leichtsinn verleiten lassen.

Hertha war vor zwei Jahren an gleicher Stelle nach einer 4:5-Niederlage unter dem damaligen Trainer Bruno Labbadia in Runde eins an den Niedersachsen gescheitert.