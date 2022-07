Weimann-Treffer für Bristol City zu wenig

IMAGO/Robbie Stephenson/JMP/Shutterstock

Weimann erzielte den Führungstreffer.

In der ersten Runde der Championship, der zweithöchsten Spielklasse in England, hat ÖFB-Teamspieler Andreas Weimann gleich mit einem Tor losgelegt.

Der Wiener brachte Bristol City am Samstag in der 30. Minute bei Hull City in Führung, sein Team musste nach Gegentreffern in der zweiten Hälfte aber noch als 1:2-Verlierer vom Platz. Weimann spielte im Sturm durch.

apa