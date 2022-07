Bauministerium drückt DFB-Frauen die Daumen

Das Bundesbauministerium hofft vor dem EM-Finale auf eine gute Defensivleistung der deutschen Fußball-Frauen.

Beim Bauen werde in Deutschland auf unterschiedliche Baustoffe gesetzt, schrieb das Ressort von Ministerin Klara Geywitz (SPD) bei Twitter. "Für das heutige #WEURO2022-Finale in Wembley präferieren wir einen: Liebe @DFB_Frauen, mit Beton in der Abwehr und eurer fantastischen Offensive holt ihr den Titel. Viel Glück und wir drücken die Daumen!"

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft am frühen Abend im Londoner Wembley-Stadion auf die Auswahl Englands.